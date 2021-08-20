В России открылся первый марафон науки и технологий Homo Science

20 августа в 13.00 в Нижнем Новгороде открылся первый марафон науки и технологий Homo Science. Организаторами мероприятия являются Российское общество «Знание» и Госкорпорация «Росатом». На марафоне ожидают выступления ученых, популяризаторов науки, блогеров, студентов и аспирантов. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте проекта Homo Science и в социальных сетях.

Трансляцию проводят известные телеведущие Сергей Малоземов и Александр Пушной. Участники дискуссий расскажут о будущем науки, поделятся опытом монетизации изобретений, осветят работу в научных учреждениях и образовательных центрах. Также гостей марафона и онлайн-зрителей ждет включение из Северного полюса – с ледокола «50 лет Победы» выйдут на связь старшеклассники, в том числе, победители детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний».

В марафоне принимают участие генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, руководитель лаборатории «Квантовый искусственный интеллект» Алексей Федоров, популяризатор науки, главный редактор и сооснователь канала SciOne Влад Гончарук и многие другие.

А с 1 по 3 сентября общество проведет Просветительский марафон «Новое Знание». В программе - встречи и лекции, мастер-классы, дискуссии, интервью, дебаты с участием более чем 150 спикеров и экспертов. Мероприятие пройдет сразу в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Также запланирована онлайн-трансляция марафона.

Свое участие уже подтвердили министр иностранных дел Сергей Лавров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, худрук «Театра Олега Табакова» Владимир Машков, помощник президента Андрей Фурсенко, министр обороны Сергей Шойгу.

