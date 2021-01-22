В Роспатенте назвали эпохальные изобретения

В России запатентовали автоматическую систему заделывания пробоин в космическом корабле, рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Также в России запатентован метод выращивания сердечной мышцы из стволовых клеток и способ создания клеток спинного мозга.

По его словам, это эпохальные изобретения с долгосрочным эффектом, передает «Радио1».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии коронавируса в Роспатент поступило 570 заявок на изобретения, связанные с борьбой с инфекцией. Так, создано пять модификаций аппарата для искусственной вентиляции легких, создан прибор для выявления в толпе людей с высокой температурой, а также прибор, который по известным анализам определяет наличие коронавируса без компьютерной томографии.

