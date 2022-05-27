В Москве завершилась XXVI конференция «Швабе» по фотоэлектронике

XXVI Международная научно-техническая конференция прошла в Москве. Её участники обсудили актуальное состояние и перспективы развития фотоэлектроники. Организатором выступил Государственный научный центр Российской Федерации НПО «Орион» Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, которой регулярно проводит мероприятие.



Отмечается, что на площадке работали пять тематических научных секций, а также были размещены более 70 стендовых презентаций. С докладами на конференции выступили представители промышленности, научных организаций и ведущих вузов России. В их числе Институт физики полупроводников имени Ржанова Сибирского отделения РАН, Московский физико-технический институт, МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Так, на мероприятии выступили более 100 ученых и специалистов из России, Сербии, Сирии, Азербайджана и Белоруссии.



К участникам со вступительным словом обратились заместитель гендиректора «Швабе» Ольга Малашкина и гендиректор Государственного научного центра РФ НПО «Орион» Сергей Кузнецов.



«Обладая высоким потенциалом, фотоника стремительно развивается, а ее технологии уже сегодня применяются в информационном обеспечении, промышленном производстве, энергетике и ряде других отраслей. Наше предприятие является одной из ведущих отечественных организаций в данной сфере», - сказал Кузнецов.



В научных секциях конференции также выступили специалисты Московского завода «САПФИР» и НПО «Орион», которые представили свои последние разработки. Среди них – создание современной фотоэлектронной компонентной базы.

