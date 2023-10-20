В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных

Специалисты кабельного завода в Москве разработали и произвели кабель, позволяющий обеспечивать высокую скорость передачи данных. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на сегодняшний день более 130 столичных производственных компаний занимаются разработкой и производством электрооборудование, в том числе кабельную продукцию.

«Завод «Спецкабель» создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях, который в дальнейшем будут использовать в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации, а также видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний», – рассказал Овчинский.

Он подчеркнул, что изделие способно передавать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду.

Как отметил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия Андрей Гусев, только на первый взгляд такие разработки имеют узкое специфическое применение.

По его словам, инженерные решения на оптических кабелях все чаще используются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий на открытых площадках.

Всего в настоящее время в Москве действуют более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Производственные компании Москвы могут рассчитывать на более чем 20 системных мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.

