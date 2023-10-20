В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных
Специалисты кабельного завода в Москве разработали и произвели кабель, позволяющий обеспечивать высокую скорость передачи данных. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, на сегодняшний день более 130 столичных производственных компаний занимаются разработкой и производством электрооборудование, в том числе кабельную продукцию.
«Завод «Спецкабель» создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях, который в дальнейшем будут использовать в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации, а также видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний», – рассказал Овчинский.
Он подчеркнул, что изделие способно передавать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду.
Как отметил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия Андрей Гусев, только на первый взгляд такие разработки имеют узкое специфическое применение.
По его словам, инженерные решения на оптических кабелях все чаще используются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий на открытых площадках.
Всего в настоящее время в Москве действуют более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Производственные компании Москвы могут рассчитывать на более чем 20 системных мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС
- Продюсер объяснил, почему SHAMAN не стал звездой уже 10 лет назад
- Велосипедистка Алина Лысенко побила рекорд России в гите с ходу на 200 метров
- Инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО
- СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому нацисту Гунько
- Израиль нанес удар по бойцам «Хезболлы» на границе с Ливаном
- Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе
- Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа
- Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа
- Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru