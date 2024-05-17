В Москве состоится международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
В Государственном научном центре РФ НПО «Орион» холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в конце мая пройдет XXVII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, сообщили в пресс-службе компании.
На площадке мероприятия представят научные исследования и оптические приборы нового поколения.
«В ходе конференции, которая пройдет на предприятии, будут рассмотрены вопросы, связанные с фотоэлектроникой, фотосенсорикой, тепловизионной техникой и приборами ночного видения, а также материалами фотоники», – пояснил генеральный директор ГНЦ РФ НПО «Орион» Вадим Старцев.
По его словам, организаторы запланировали проведение ряда пленарных заседаний и секций, посвященных вопросам развития фотоэлектроники и квантовой фотосенсорики.
В свою очередь заместитель генерального директора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Виллен Балоев заявил, что сотрудники компании вносят весомый вклад в обеспечение технологической независимости страны в области создания фоточувствительных сенсоров.
«Предприятиями холдинга выполняется большая номенклатура научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку новых поколений различных элементов фотоники», – добавил он.
В мероприятии примут участие представители ведущих предприятий и вузов страны – Московского завода «САПФИР», Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон», Лыткаринского завода оптического стекла, предприятия «ГЕРМАНИЙ», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова, РТУ МИРЭА и других.
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