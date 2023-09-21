В Москве разработано программное обеспечение для роботизированных систем

В Москве компания «Технорэд» разработала программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, внедрение ПО позволит увеличить производительность и эффективность работы промышленных роботов.

«Укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения – один из ключевых факторов развития отечественной промышленности и повышения конкурентоспособности на мировом рынке», – отметил Овчинский.

Он также подчеркнул, что разработки столичного производителя роботизированных систем позволяют снизить зависимость предприятий от иностранных разработчиков и обеспечить безопасность критических информационных систем, а также подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую.

Кроме того, эти функции упрощают и ускоряют процесс программирования, что в результате сокращает срок окупаемости проекта и делает роботизацию доступной.

По словам гендиректора компании разработчика Артема Лукина, миссия «Технорэд» – сделать роботизацию доступной.

«Мы всегда готовы отвечать на вызовы отрасли и вносить свой вклад в ее развитие», – добавил Лукин.

Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают более 720 тысяч человек.

