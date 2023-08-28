В Москве разработали электрический мини-погрузчик
В Москве разработали малогабаритный электрический погрузчик, его батарея позволяет работать семь часов подряд. О новинке рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла», - отметил он.
По его словам, погрузчиком от машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» уже заинтересовались крупные компании. Отмечается, что его производство локализовано на 70%, а к концу следующего года этот показатель достигнет 100%.
Мини-погрузчик был разработан совместно с МГТУ им. Баумана и Курганским заводом, патенты получены, образец прошел необходимые испытания. В сентябре ожидается старт производства первой партии на 15 единиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru