В Москве разработали электрический мини-погрузчик 

В Москве разработали малогабаритный электрический погрузчик, его батарея позволяет работать семь часов подряд. О новинке рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла», - отметил он.

По его словам, погрузчиком от машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» уже заинтересовались крупные компании. Отмечается, что его производство локализовано на 70%, а к концу следующего года этот показатель достигнет 100%.

Мини-погрузчик был разработан совместно с МГТУ им. Баумана и Курганским заводом, патенты получены, образец прошел необходимые испытания. В сентябре ожидается старт производства первой партии на 15 единиц.

