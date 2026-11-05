В Москве пройдет конференция об искусственном интеллекте в бизнесе
Конференция Tech Week, посвященная применению искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий в бизнесе, состоится в Москве 18 и 19 ноября. Площадкой мероприятия станет «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.
Конференция пройдет в 16-й раз и объединит предпринимателей, руководителей компаний, IT-специалистов и разработчиков. Участники обсудят внедрение цифровых решений в бизнес-процессы, оценку их экономического эффекта и создание новых продуктов.
Деловую программу разделят на 12 тематических направлений. Среди них — искусственный интеллект для бизнеса, кибербезопасность, автоматизация процессов с помощью AI и RPA, маркетинг, финансовые технологии и цифровые активы. Отдельные треки посвятят разработке, большим данным, облачным технологиям, продажам, кадровым технологиям и ритейлу.
«Мы строим программу Tech Week вокруг реальных кейсов, профессиональной дискуссии и практических результатов», — отметила генеральный директор конференции Елена Алончикова.
Помимо выступлений и дискуссий, для участников организуют выставку технологических решений, разборы кейсов, стратегические сессии, мастермайнды, воркшопы по искусственному интеллекту и бизнес-игры. Организатором конференции выступает корпорация «Синергия».
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