В МГЮА состоялся форум об инновационном развитии
XIII Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» прошел в Москве 22 апреля на базе Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом сообщили его организаторы.
Отмечается, что с основным докладом «Цифровизация, стандартизация и рынок интеллектуальной собственности как приоритеты евразийской интеграции в условиях многополярного мира» выступил научный руководитель РНИИИС, председатель межгосударственного технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» В.Н. Лопатин.
Так, в ходе форума на четырех региональных площадках (Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Москва) было зарегистрировано свыше 320 участников из 12 стран мира. При открытии форума его участников поприветствовали, в частности, председатель Программного комитета форума и председатель Ассоциации юристов России С.В. Степашин и зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О.И. Бочкарев.
Отмечается, что по итогам форума его участники выразили признательность председателю коллегии ЕАЭ ЕАЭС Мясниковичу, Исполкому СНГ, правительству РФ и МИД РФ за оказанную поддержку. Также участники форума приняли рекомендации, которые размещены на сайте Дирекции форума для конструктивного обсуждения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- Мэр Мариуполя заявил, что завод «Азовсталь» восстанавливать не будут
- «Калашников» приступил к выпуску чёрных патронов
- Кадыров заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
- МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования
- Спикер Рады заявил, что Украина не откажется от намерений вступить в НАТО
- Путин заявил, что обращения граждан в прокуратуру часто не решаются годами
- В России предотвращено покушение на телеведущего Соловьева
- На Украине появилась российская группировка «О»
- Посол Антонов заявил, что США не вернут России отнятую дипсобственность
- Вирусолог заявил, что мыши могут передать людям новые версии «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru