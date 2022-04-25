В МГЮА состоялся форум об инновационном развитии

XIII Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» прошел в Москве 22 апреля на базе Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом сообщили его организаторы.

Отмечается, что с основным докладом «Цифровизация, стандартизация и рынок интеллектуальной собственности как приоритеты евразийской интеграции в условиях многополярного мира» выступил научный руководитель РНИИИС, председатель межгосударственного технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» В.Н. Лопатин.

Так, в ходе форума на четырех региональных площадках (Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Москва) было зарегистрировано свыше 320 участников из 12 стран мира. При открытии форума его участников поприветствовали, в частности, председатель Программного комитета форума и председатель Ассоциации юристов России С.В. Степашин и зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О.И. Бочкарев.

Отмечается, что по итогам форума его участники выразили признательность председателю коллегии ЕАЭ ЕАЭС Мясниковичу, Исполкому СНГ, правительству РФ и МИД РФ за оказанную поддержку. Также участники форума приняли рекомендации, которые размещены на сайте Дирекции форума для конструктивного обсуждения.

