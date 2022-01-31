В феврале исполнится 136 лет со дня открытия химэлемента германия

О появлении нового элемента в таблице Менделеева сообщил миру в 1886 году немецкий химик Клеменс Винклер. Сегодня из германия производят призмы, линзы и другие оптические элементы, а в России зарубежные поставки составляют значительную часть экспорта холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Германий – химический элемент, существование которого в 1871 году предсказал Дмитрий Менделеев. Открыл его спустя 15 лет немецкий химик Клеменс Винклер при содействии своего коллеги по Фрейбергской горной академии – Ауэра фон Вельсбаха. В таблице Менделеева германий располагается под №32.

Добыча этого полуметалла важна для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе для информационно-коммуникационных технологий и оптики. Германий применяют при изготовлении инфракрасной оптики, оптоволоконных систем и полупроводниковых диодов. Он используется в транзисторах и микросхемах, в радарных установках и детекторах, в инфракрасных стеклах и не только.

Российские месторождения германия расположены на Сахалине и северо-восточнее Владивостока. Среди немногочисленных отечественных производителей полуметалла – предприятие «Германий» в составе оптико-электронного холдинга «Швабе». Его производственные мощности составляют около 30 тонн в год. Здесь производят поликристаллический и монокристаллический германий, порошок и гранулы германия, тетрахлорид и диоксид германия, а также заготовки для оптических применений различных форм.

В последние годы «Германий» освоил выпуск полированных подложек для фотоэлектрических преобразователей, которые находят свое применение в солнечной энергетике. Экспорт продукции осуществляется в Великобританию, Израиль, Сингапур США, Францию и другие страны.

