Ученый заявил о разгадке тайны Лох-Несского чудовища

В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, перелает РИА Новости слова бывшего профессора химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэра.

По его версии, черепаха оказалась там после последнего ледникового периода, однако он отметил, что пока столь древние виды ранее не встречались.

Пять лет назад 52-летний Стив Фельтхэм, который уже на протяжении 24 лет занимается исследованием озера Лох-Несс, предположил, что Лох-Несское чудовище, по легенде обитающее в шотландском озере, в действительности может оказаться гигантским сомом.

Как писали Известия в феврале, на побережье Шотландии нашли скелет выброшенного на пляж ураганом морского существа. с длинным изогнутым телом, отростками вдоль хребта и выступами в передней части скелета, напоминающими рога.