Ученые выявили связь между пульсом и смертностью от коронавируса
Ученые из Великобритании и Италии обнаружили связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Известия».
Как выяснили исследователи, высокая скорость распространения пульсовой волны по артериям у пациентов с COVID-19 может быть признаком более высокого риска летального исхода. Ученые отмечают, что вероятность смерти можно считать повышенной при скорости волны выше 13 м/с. При этом норма для людей молодого и среднего возраста составляет 5,5-8 м/с, пишет Газета.ру.
Специалисты подчеркивают, что у больных коронавирусом скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 м/с. По данным исследователей, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с может увеличить вероятность смерти на 14%, отмечает РИА ФАН.
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