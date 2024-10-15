Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком

Для снижения у пациентов побочных эффектов после химиотерапии врачи будут применять средство ксенон, которое используется для восстановления героиновых наркоманов, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Сеченовский университет.

Там пояснили, что химиотерапия обладает токсическим действием на органы и ткани, из-за чего процесс лечения часто приходиться прерывать и иногда даже отменять.

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Ксенон же обладает расслабляющими и обезболивающими свойствами. Но главное, что этот газ защищает сосудистое русло, эндотелий, которые отвечают за нормальное кровоснабжение тканей, при этом не замедляя работу сердца. Онкобольным планируется проводить три ингаляции ксеноном по 30 минут во время получения химиотерапии, и дважды после ее сеанса. Пока этот метод будет использоваться в экспериментальном режиме.

Ранее ученые из Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина научили микроводоросли очищать воду тяжелых металлов и токсичных солей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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