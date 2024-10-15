Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком

Для снижения у пациентов побочных эффектов после химиотерапии врачи будут применять средство ксенон, которое используется для восстановления героиновых наркоманов, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Сеченовский университет.

Там пояснили, что химиотерапия обладает токсическим действием на органы и ткани, из-за чего процесс лечения часто приходиться прерывать и иногда даже отменять.