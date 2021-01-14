Ученые: наступивший год будет короче 2020 года из-за ускорения вращения Земли

2021 год будет короче прошлого года в связи с ускорением вращения Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений.

Там отметили, что это случится лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли.

В прошлом году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений. Как предполагается, 2021 год будет еще короче.

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Фото: NASA
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