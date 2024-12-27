Убивает компьютер: Россиян предостерегли от установки обновления Windows 11
Компания Microsoft не предпринимала шагов для того, чтобы простые пользователи Windows на территории России и Беларуси не могли получить обновление для Windows: обновления как прилетали, так они и продолжают прилетать, сказал НСН Илья Корнейчук.
Windows 11 занимает лишь около 17% от всех операционных систем в России, в основном россияне используют Windows 10 или предыдущие версии, сказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Пользователи Windows 11 столкнулись с серьезными проблемами после установки последнего обновления системы. Патч KB5048685 вызывает критические сбои в работе операционной системы, делая компьютеры практически неработоспособными. Особую тревогу у пользователей вызывает тот факт, что компания Microsoft пока никак не отреагировала на многочисленные жалобы пользователей и не предложила официального решения проблемы. Корнейчук предположил, что проблемами с обновлением связаны с индивидуальными особенностями компьютера.
По его словам, россиянам стоит подождать с установкой обновления Windows 11 до тех пор, пока Microsoft не разберется с ситуацией.
«Единственное, что тут можно посоветовать, - приостановить установку обновления Windows 11 на время и подождать, когда Microsoft разберется. Это может произойти уже на следующей неделе», - заключил эксперт.
Ранее бывший инженер корпорации Microsoft Энди Янг подверг критике операционную систему Windows 11, напоминает «Радиоточка НСН». Янг обратил внимание, что система медленно работает на его устройстве с процессором Intel Core i9 и 128 гигабайтами оперативной памяти. Разработчик назвал Windows 11 «комично ужасной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru