Twitter добавит рекламу в комментариях
Соцсеть Twitter в тестовом режиме запустила функцию рекламы пользователям в комментариях. Об этом заявил сотрудник компании TwitterБрюс Фальк.
«Мы тестируем новый формат рекламы в обсуждениях», - написал Фальк на своей странице в соцсети. Кроме того, под этим постом отметился аккаунт Twitter Business, отвечающий за взаимодействие соцсети с бизнесом и корпорациями.
Программа тестирования будет доступна пользователи приложений для iOS и Android во всех странах, где есть Twitter. Фальк отметил, что реклама может появляться после первого, третьего или восьмого комментария.
В четверг, 7 октября Таганский суд Москвы признал законным назначение американской соцсети Twitter штрафов в размере пяти с половиной миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент.
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