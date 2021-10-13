Twitter добавит рекламу в комментариях

Соцсеть Twitter в тестовом режиме запустила функцию рекламы пользователям в комментариях. Об этом заявил сотрудник компании TwitterБрюс Фальк.

«Мы тестируем новый формат рекламы в обсуждениях», - написал Фальк на своей странице в соцсети. Кроме того, под этим постом отметился аккаунт Twitter Business, отвечающий за взаимодействие соцсети с бизнесом и корпорациями.

Программа тестирования будет доступна пользователи приложений для iOS и Android во всех странах, где есть Twitter. Фальк отметил, что реклама может появляться после первого, третьего или восьмого комментария.

В четверг, 7 октября Таганский суд Москвы признал законным назначение американской соцсети Twitter штрафов в размере пяти с половиной миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:РекламаTwitterСоцсети
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