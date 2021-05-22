Центр имени Гамалеи испытает «Спутник V» на онкобольных

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях с онкозаболеваниями. Об этом сообщил журналистам замглавы центра по научной работе Денис Логунов.

По словам ученого, в НИЦЭМ имени Гамалеи планируется до конца года утвердить протокол испытаний и провести значимую их часть. Логунов отметил, что обычно на клинические исследование уходит один-два года.

«Мы должны выйти с протоколом, мы его подготовили, в ближайшее время в соответствии с этим протоколом мы зайдем в Минздрав, и уже Минздрав определит, сколько будет длиться это исследование», — цитирует ученого РИА Новости.

