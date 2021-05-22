Центр имени Гамалеи испытает «Спутник V» на онкобольных
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях с онкозаболеваниями. Об этом сообщил журналистам замглавы центра по научной работе Денис Логунов.
По словам ученого, в НИЦЭМ имени Гамалеи планируется до конца года утвердить протокол испытаний и провести значимую их часть. Логунов отметил, что обычно на клинические исследование уходит один-два года.
«Мы должны выйти с протоколом, мы его подготовили, в ближайшее время в соответствии с этим протоколом мы зайдем в Минздрав, и уже Минздрав определит, сколько будет длиться это исследование», — цитирует ученого РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Центр имени Гамалеи испытает «Спутник V» на онкобольных
- Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
- Роскосмос применит виртуальную реальность при создании техники
- Число жертв трагедии под Таганрогом увеличилось до 11
- В ДНР заявили об обстреле Донецка
- Японские ученые заявили, что антитела ослабевают к новым штаммам COVID-19 спустя полгода
- В Японии призвали помешать действиям РФ в Арктике
- США сняли ограничения по дальности полета для ракет Южной Кореи
- В МИД РФ рассказали о гуманитарной помощи Палестине
- Спецназ отработал на российско-сербских учениях уничтожение условных боевиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru