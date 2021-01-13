Эксперт рассказал, как уберечь смартфоны в мороз
Морозы и конденсат могут испортить смартфоны, сказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян.
В частности, конденсат может его и вовсе сломать. Потому смартфоны лучше носит в тепле, например, в кармане брюк. Это также продлит работу аккумулятора.
Холод также замедляет работу дисплея и увеличивает время отклика на команды, а иногда они вообще отключаются. Защитить их могут толстые чехлы и защитные стекла, а принеся смартфон с улицы, лучше дать ему согреться до комнатной температуры, передает «Радио1».
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