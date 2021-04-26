Telegram разрешил прием платежей в любых чатах

Telegram добавил возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате, группе или канале. Сообщение об этом опубликовано в блоге мессенджера.

Отмечается, что для платежей кредитными картами доступны восемь встроенных платежных систем, а для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе, десктоп-версию Telegram.

«Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин», — сообщает администрация мессенджера.

Как подчеркивают разработчики, с платежей не взимается комиссия, а информация о покупке не сохраняется: платежной системе напрямую отправляются реквизиты, продавцу — адрес для доставки.

Как уточнили в Telegram, продавцы могут подключить магазин к платформе платежей напрямую, не согласовывая это с мессенджером.

