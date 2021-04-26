Telegram разрешил прием платежей в любых чатах
Telegram добавил возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате, группе или канале. Сообщение об этом опубликовано в блоге мессенджера.
Отмечается, что для платежей кредитными картами доступны восемь встроенных платежных систем, а для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе, десктоп-версию Telegram.
«Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин», — сообщает администрация мессенджера.
Как подчеркивают разработчики, с платежей не взимается комиссия, а информация о покупке не сохраняется: платежной системе напрямую отправляются реквизиты, продавцу — адрес для доставки.
Как уточнили в Telegram, продавцы могут подключить магазин к платформе платежей напрямую, не согласовывая это с мессенджером.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Telegram разрешил прием платежей в любых чатах
- Белый дом: США стремятся снизить напряженность в отношениях с РФ
- В Чехии допустили обвинение президента в госизмене из-за дела о Врбетице
- В Белом доме рассказали о потенциальной встрече Путина и Байдена
- В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год
- Турецкая партия предложила признать Крым российским
- Путин и Макрон обсудили конфликт в Донбассе
- Власти Турции вводят полный локдаун с 29 апреля до 17 мая
- Меркель назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»
- Великобритания внесла 14 россиян в антикоррупционный санкционный список
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru