«Технополис Москва» разработал первые в России цифровые насосы-дозаторы
Московская научно-производственная компания, расположенная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в массовое производство первые в стране высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе», - сказал Овчинский.
Он добавил, что эти изделия собраны из комплектующих московских производителей микроэлектроники. Сами устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, позволяющими настроить дозирование реагентов без участия внешних систем управления.
Такие изделия применяются в производстве напитков, лекарств нефтепродуктов, продовольствия и так далее. Если раньше подобное производство было доступно только в западных страна, то на сегодняшний день оно полностью локализовано на территории России.
Гендиректор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в свою очередь, отметил, что компания работает в ОЭЗ столицы с 2015 года, и за это время она выпустила более пяти тысяч систем, а с начала 2022 года число сотрудников возросло в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru