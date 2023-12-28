Столичная компания выпустила более полумиллиона электроизделий в 2023 году

Московская компания, которая специализируется на разработке и производстве электрооборудования, выпустила больше полумиллиона изделий в 2023 году, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2023 году компания «АТБ Электроника» изготовила свыше полумиллиона изделий – промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств. Это на 40% превышает показатели 2022-го года. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза и оптимизации процессов», – отметил Овчинский.

По его словам, сейчас в столице функционирует более 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования. На этих заводах трудятся больше 17 тысяч человек. Предприятия производят широкую номенклатуру изделий для множества отраслей, увеличивают производственные мощности и объемы выпуска изделий. Так, продукция «АТБ Электроника» используется в отраслях телекоммуникаций и транспорта, промышленности, медицине и многих других сферах.

Основатель компании Роман Дементьев отметил, что компания в этом увеличила сложность производимых изделий и нарастила производство по сравнению с 2022 годом.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.

