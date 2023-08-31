Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС
Московский производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал для одной из крупнейших сетей автозаправочных станций (АЗС) систему, позволяющую оптимизировать расход энергии, выявить и предотвратить причины перерасхода, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.
«Устройство позволяет оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии, так как все данные автоматически передаются на специальную платформу», - указал глава столичного департамента.
По его словам, система оказывает помощь в выявлении причин перерасхода электроэнергии на отдельных станциях. В случае нарушения установленного верхнего порога потребления электричества система об этом проинформирует.
Отмечается, что заказчиком такого устройства стала одна из крупнейших сетей АЗС – Teboil. На сегодняшний день московскую разработку уже установили на более 160 АЗС компании по всей России.
Менеджер проекта Андрей Ахтырский сообщил, что заказчику нужна была система с возможностью проверки счетов, сокращения время на процесс передачи данных, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором. Предоставить потребителю такое устройство смогла компания «Связь инжиниринг М», работающая с 2005 года, которая разрабатывает и производит системы учета энергоресурсов.
Стоит отметить, что Москва является городом с развитым производством, в котором работают более четырех тысяч промышленных площадок. Уточняется, что на столичных предприятиях трудятся более 720 тысяч человек. Кроме того, в Москве каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, на которых производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, сложную технику и другое. Для столичных производств город разработал ряд антикризисных инструментов, а также больше 20 системных мер поддержки.
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