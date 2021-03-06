Стало известно, какое опасное приложение необходимо удалить со смартфона
Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android необходимо удалить набор приложений SuperVPN, рассказал киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes.
По словам Доффмана, установленный более 100 млн раз сервис отнюдь не защищает конфиденциальность и безопасность юзеров. В частности, SuperVPN подозревают в сокрытии вредоносного ПО и утечке данных.
Доффман напомнил, что в феврале исследовательская группа CyberNews сообщала о продаже баз данных пользователей этого приложения на популярном хакерском форуме.
Кроме того, эксперт указал, что в магазине приложений Google Play есть несколько похожих сервисов с идентичными описаниями и логотипами.
По словам Доффмана, выбирая VPN-клиент, стоит избегать бесплатных приложений и остановить выбор на известном разработчике с проверенными отзывами.
VPN-сервисы — приложения, благодаря подмене IP-адреса пользователя позволяющие посещать заблокированные интернет-ресурсы и скрывать данные об устройствах.
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