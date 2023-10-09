Стали известны победители конкурса «Научная Вселенная»

Победителями конкурса «Научная Вселенная», проводимого при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России, стали школьники и студенты из Петербурга, Приморского края, Иркутской, Кемеровской, Саратовской и Томской областей.

Они занимались рядом проектов, в том числе квантово-устойчивых платежей цифрового рубля, аквароботов для морских ферм, устройствами для распознавания эпилептического припадка и другими.

Конкурс привлек более 300 тысяч человек со всей страны. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки является одной из главных задача объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий.

«Интеллектуальные соревнования для школьников и студентов – это эффективный инструмент не только для выявления и поддержки талантливой молодежи, но и для популяризации информации о достижениях и перспективах российской науки. Конкурс «Научная Вселенная» показал высокий уровень интереса школьников и студентов к естественно-научным и инженерно-техническим направлениям», - сказал замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

У участника было право на выбор одного из семи треков конкурса – «цифровые технологии», «новая медицина», «климат и экология», «генетика и качество жизни», «энергетика будущего», «кибербезопасность», «человек и пространство» и два онлайн-теста. Из сотни полуфиналистов были отобраны 14 участников, которые получили возможность доработать проекты с ведущими молодыми учеными.

