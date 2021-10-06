Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии
Ученые из Германии и США Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии, сообщает Нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan for the development of asymmetric organocatalysis. pic.twitter.com/SzTJ2Chtge
Исследователям присудили награду за разработку «асимметричного органокатализа».
«Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — приводит RT сообщение Нобелевского комитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru