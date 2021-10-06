Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Ученые из Германии и США Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии, сообщает Нобелевский комитет.

Исследователям присудили награду за разработку «асимметричного органокатализа».

«Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — приводит RT сообщение Нобелевского комитета.

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ТЕГИ:Нобелевская ПремияХимия
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