Стали доступны обновленные операционные системы для iPhone, iPad и Apple Watch
Компания Apple выпустила обновления операционных систем для смартфонов iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, сообщает пресс-служба корпорации.
В новых ОС iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 появились сервис Focus, с помощью искусственного интеллекта отключающий отвлекающие приложения, а также функция Live Text, способная распознавать текст и объекты на фотографиях, отмечает RT.
Кроме того, в iPadOS 15 стала доступна библиотека приложений и улучшены виджеты. В watchOS 8 добавили функции контроля качества сна, приложение для медитации, возможность создать циферблат умных часов из портретных снимков, отмечает телеканал «360».
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