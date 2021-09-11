Совместная экспедиция России и США началась в Арктике

Совместная российско-американская научная экспедиция NABOS-2021 (Nansen and Amundsen Basins Observational System) стартовала в Арктике. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «Лед».

«Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" покинуло норвежский порт Киркенеса с международной группой ученых из России, США, Японии и Норвегии на борту», — говорится в сообщении.

Экспедиция проведет комплексные исследования в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Цель NABOS-2021 – изучение изменений климата в Арктике. Ученые планируют исследовать механизмы переноса атлантических вод в Арктический бассейн и собрать данные о состоянии природной системы в районе континентального склона Евразии.

