Совфед РФ разрабатывает систему штрафов за незаконную блокировку интернет-пользователей

Глава комиссии Совета федераций РФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европе штрафы для интернет-гигантов составляют миллионы долларов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Совфеде в настоящее время идёт работа над системой штрафов за необоснованную блокировку пользователей в Сети, в том числе для таких крупных интернет-площадок, как Facebook и YouTube.

Ранее аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Facebook был заблокирован после его комментариев к публикации экс-посла США в РФ Майкла Макфола, сообщает RT. Позднее администрация Facebook разблокировала публикацию.