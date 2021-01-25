Совфед РФ разрабатывает систему штрафов за незаконную блокировку интернет-пользователей
Глава комиссии Совета федераций РФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европе штрафы для интернет-гигантов составляют миллионы долларов, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Совфеде в настоящее время идёт работа над системой штрафов за необоснованную блокировку пользователей в Сети, в том числе для таких крупных интернет-площадок, как Facebook и YouTube.
Ранее аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Facebook был заблокирован после его комментариев к публикации экс-посла США в РФ Майкла Макфола, сообщает RT. Позднее администрация Facebook разблокировала публикацию.
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