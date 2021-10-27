Сохранить деньги и «милоту»: Клименко объяснил рекламу в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров хочет создать принципиально новую модель монетизации в сети, рассказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее предприниматель в своем Telegram-канале объявил о внедрении платформы для рекламы в мессенджере. При этом доступ к ресурсу смогут получить лишь крупные рекламодатели: стоимость размещения будет варьироваться от €2 за 1000 показов. Для использования платформы нужно будет иметь бюджет не менее €1 млн.



«Павел так анонсировал [платформу], что я плохо себе представляю рекламодателя, который на нее попадет. Требования депозита в €10 млн, требование потратить такую же сумму за год – таких рекламодателей у нас немного, буквально по пальцам пересчитать. Возможно, на них это будет протестировано. Вообще стремление к свободе и реклама не очень коррелирует, потому что реклама – это всегда знание об аудитории. Рекламу мы последнее время получаем не по контенту на страничке, а по нашим интересам, это более эффективно. Сейчас все посмотрели, пришли к выводу, что нововведение коснется только Telegram-каналов, и еще непонятно как, потому что рекламодатель очень дорогой, и это, наверное, хорошо. Но пока еще непонятно, как отреагирует пользователь на рекламу, но если реклама будет избыточна, то, конечно, вся эта милота Павла и сама идея о мессенджере без рекламы будут разрушены. Он сейчас должен пройти между Сциллой и Харибдой, остаться таким вот большим авторитетам, но компенсировать затраты на разработки, не продаваясь инвесторам. Наверное, это единственный путь», - отметил специалист.

По словам Клименко, разработчикам мессенджера идут на руку скандалы и репутационные потери компании Facebook, которая является ближайшим конкурентом Telegram.

«Павел имеет более динамичную историю развития, чем его конкуренты, в том числе Whatsapp, разница между ними уже незначительная. На руку Павлу играет история с нарушением конфиденциальности Whatsapp, Facebook и Instagram, все эти репутационные издержки Марка Цукерберга. Сейчас Telegram приобрел имидж международной компании, пробился на американский рынок, один из самых дорогих в мире. Павел показывает очень любопытную историю, что узкоспециализированный сервис имеет право на существование без крупных экосистем. Если он сможет найти монетизацию, не продаваясь этим экосистемам, то у Telegram будут прекрасные перспективы. Путь с криптовалютой, который они ранее пробовали, не получился из-за американского законодательства. Окупят ли они сейчас затраты, которые идут на Telegram? Если да, то он выскочит в самостоятельное плавание и станет хорошим консолидированным сервисом», - заключил эксперт.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение, которое с легкостью заменит все привычные аналоги по функционалу.

