Собянин увеличил количество премий «Новатор Москвы» с 30 до 36

Столичные власти увеличили количество премий «Новатор Москвы», присуждаемые жителям города за инновационные проекты. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, их будет на 30, а 36.

Ежегодная премия «Новатор Москвы» учреждена в 2019 году. Её присуждают за разработку и внедрение новых технологий, оборудования и материалов, а также техники, повышающих эффективность работы в реальном секторе экономики и социальной сфере. Предусмотрены три номинации - «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

В каждой номинации выделено по шесть направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт и логистика, благоустройство и строительство, экология и охрана окружающей среды, общественные проекты. В финал пройдёт по два проекта в каждой номинации по каждому направлению.

Премии победителей составят 500 тысяч («Проект будущего»), один миллион (Меняющие реальность) и 1,5 миллиона рублей («Лидеры инноваций»). Авторы 18 проектов-финалистов получат поощрительные призы, сообщили столичные власти.

Сборок заявок на участие в конкурсе за присуждение премии «Новатор Москвы» стартовал 2 февраля по адресу: Вознесенский пер., д. 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow.

