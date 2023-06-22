Собянин: Москва выделит грант на поддержку фундаментальных исследований столичных ученых
Российская столица предоставит грант Российскому научному фонду с целью поддержки научных изысканий учёных в Москве. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, выделенные финансы предназначены для поддержки проектов победителей ежегодного конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами». Средства будут предоставляться на конкурсной основе.
Подать заявку на соискание гранта могут научные коллективы Москвы до четырех человек. Не менее половины ученых в группе должно быть моложе 39 лет. Исследователи должны представить работы по приоритетным для потребностей мегаполиса направлениям. Среди таковых: передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии; экологичная и ресурсосберегающая энергетика; высокотехнологичное здравоохранение.
При этом, результаты исследований должны быть опубликованы в отечественных и заграничных научных изданиях. Условия и детали отбора проектов опубликованы на сайте фонда rscf.ru.
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