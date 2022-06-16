СМИ: В российской военной технике на Украине нашли американские чипы
США выясняют, каким образом чипы американского производства оказались установлены на российской военной технике и снаряжении, применяемых в спецоперации на Украине. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
По данным газеты, американский Минторг и ФБР проводят соответствующие расследования, определяя, как произведенная компаниями США электроника попала к ВПК России с учетом действующих ограничений на экспорт.
The Washington Post отмечает, что западную электронику в российской технике и военном оборудовании, обнаруженных на Украине, идентифицировали «следователи из разных стран». Издание указывает, что иностранные чипы нашли в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления, прибрежных кораблях, пишет Ura.ru.
По данным организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки оружия в зоны конфликта, большая часть электроники была произведена до 2014 года, когда Вашингтон ужесточил экспортный контроль в отношении РФ. Однако некоторые детали были изготовлены позже 2020 года.
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