СМИ: В российской военной технике на Украине нашли американские чипы

США выясняют, каким образом чипы американского производства оказались установлены на российской военной технике и снаряжении, применяемых в спецоперации на Украине. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

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По данным газеты, американский Минторг и ФБР проводят соответствующие расследования, определяя, как произведенная компаниями США электроника попала к ВПК России с учетом действующих ограничений на экспорт.

The Washington Post отмечает, что западную электронику в российской технике и военном оборудовании, обнаруженных на Украине, идентифицировали «следователи из разных стран». Издание указывает, что иностранные чипы нашли в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления, прибрежных кораблях, пишет Ura.ru.

По данным организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки оружия в зоны конфликта, большая часть электроники была произведена до 2014 года, когда Вашингтон ужесточил экспортный контроль в отношении РФ. Однако некоторые детали были изготовлены позже 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВоенная ТехникаСШАРоссия
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