СМИ: В российской военной технике на Украине нашли американские чипы

По данным газеты, американский Минторг и ФБР проводят соответствующие расследования, определяя, как произведенная компаниями США электроника попала к ВПК России с учетом действующих ограничений на экспорт.

The Washington Post отмечает, что западную электронику в российской технике и военном оборудовании, обнаруженных на Украине, идентифицировали «следователи из разных стран». Издание указывает, что иностранные чипы нашли в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления, прибрежных кораблях, пишет Ura.ru.

По данным организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки оружия в зоны конфликта, большая часть электроники была произведена до 2014 года, когда Вашингтон ужесточил экспортный контроль в отношении РФ. Однако некоторые детали были изготовлены позже 2020 года.

