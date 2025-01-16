СМИ: В России создали зональную защиту от БПЛА для городов

Комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников успешно испытали на массовых городских мероприятиях в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Новинку разработал челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг АИС. Защита может прикрыть участок в несколько квадратных километров. В основе разработки — комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Сфера», который подтвердил свою эффективность в зоне специальной военной операции.

Как отметил генеральный директор «Полета» Алексей Науменко, комплекс используется для радиоэлектронной разведки.

«Алгоритм действия следующий: определяем каналы управления и видеосигнала с дронов, после чего система в автоматическом или ручном режиме включает РЭБ (то есть обнаружение и подавление каналов управления БПЛА)», — указал Науменко.

Разработчики подчеркивают, что модульность «Сферы» допускает конфигурацию системы защиты для конкретных целей и задач.

По данным экспертов, использование комплекса РЭБ безопасно для защиты критически важной инфраструктуры и городов.

Ранее «Сфера» прошла испытания в научно-исследовательском институте Минобороны, комплекс был рекомендован в качестве эффективного противодействия боевым беспилотникам, напоминает Ura.ru.

