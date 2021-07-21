СМИ: В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети
Тестирование отключения Рунета от глобальной сети прошло в России с 15 июня по 15 июля. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при отвечающей за реализацию одноименной национальной программы АНО «Цифровая экономика».
Несколько участников рабочей группы подтвердили подлинность материалов.
Отмечается, что в учениях участвовали крупные операторы связи. Предварительно тестирование отключения Рунета признали успешным, однако официальные его итоги еще не подведены.
По данным собеседников РБК, специалисты оценивали возможность работы Рунета в случае блокировок и других внешних угроз, а также тестировали возможность физического отключения российской части глобальной сети.
Как отметили в Роскомнадзоре на запрос агентства, подобные учения проводятся ежегодно в соответствии с законодательством. В свою очередь, представители операторов связи отказались от комментариев.
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