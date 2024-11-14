СМИ: У Соломоновых Островов обнаружили самый большой в мире коралл

Самый крупный в мире коралл обнаружили у побережья архипелага Соломоновы Острова, его размеры сопоставимы с пятью теннисными кортами. Об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что ученые нашли коралл во время подводной экспедиции. Размеры объекта, растущего отдельно, составляют 34 м в ширину и 5,5 м в высоту, его диаметр — 32 м. По оценкам экспертов, коралл рос от 300 до 500 лет.

Находка принадлежит к виду Pavona clavus. Коралл отличается волнистой формой и коричневым цветом с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного. Ученые назвали объект «вполне здоровым», однако отметили, что коралл чувствителен к повышению температуры океана на фоне изменения климата.

Ранее ученые-археологи обнаружили в Мексике индейский портал в загробный мир, напоминает RT.

