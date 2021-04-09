СМИ сообщили о сбоях на оборудовании для «суверенного Рунета»

Сбои в работе крупных региональных и федеральных операторов связи, зафиксированные в марте, произошли из-за оборудования, установленного по требованию Роскомнадзора (РКН) в рамках исполнения норм закона о «суверенном Рунете». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Напомним, 19 марта в России был зафиксирован масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда крупнейшие провайдеры страны объяснили проблемы перебоями у одного из операторов за рубежом.

Как отмечает «Коммерсантъ», в марте произошли неполадки в системе для маршрутизации и фильтрации трафика (DPI). Один из крупнейших корпоративных операторов России «Обит» зафиксировал сбой на оборудовании для DPI, установленном по требованию РКН. Для устранения проблемы компания исключила оборудование ведомства из схемы прохождения трафика.

По словам еще одного собеседника «Коммерсанта», сбой 19 марта был вызван именно проблемами на российской стороне, которые спровоцировало оборудование для «суверенного Рунета».

Как отмечают эксперты, из-за систем для DPI сбои в работе интернета в РФ могут стать регулярными. По мнению специалистов, чем больше сложного оборудования устанавливается на критические участки сети, тем чаще могут возникать неполадки.

Закон «О суверенном интернете» вступил в силу в ноябре 2019 года. Документ призван защитить российский сегмент всемирной сети от внешних угроз и предусматривает ряд мер по созданию независимой интернет-инфраструктуры в России.

