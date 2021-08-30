СМИ: iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала
Новые смартфоны iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала с помощью спутниковой связи. Об этом сообщает 9to5mac, ссылаясь на аналитика гаджетов Apple Мин-Чи Куо.
Ожидается, что совершать звонки и отправлять сообщения в новых устройствах можно будет благодаря режиму спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО), отмечает РИА ФАН. Владельцы устройств будут оставаться на связи даже там, где нет 4G или 5G.
Как отметил Куо, для поддержки спутниковой связи в новых гаджетах используют модифицированную версию чипа Qualcomm X60. Аналитик считает, что в будущем связь через спутник появится в гарнитуре Apple AR, Apple Car и умных устройствах компании.
Ожидается, что смартфоны iPhone 13 поступят в продажу 17 сентября, сообщает Газета.ру. В линейке представят четыре новых устройства: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- СМИ: iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала
- Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США
- Одна из выпущенных ракет взорвалась в аэропорту Кабула
- Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга
- Арестованы предполагаемые насильники и убийцы школьницы в Башкирии
- Первый научный эксперимент стартовал в модуле «Наука» на МКС
- В МИД заявили о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами
- Бибер установил рекорд Spotify по числу слушателей в месяц
- Стала известна стоимость обучения поступившей в МГУ девятилетней москвички
- В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru