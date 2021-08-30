СМИ: iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала

Новые смартфоны iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала с помощью спутниковой связи. Об этом сообщает 9to5mac, ссылаясь на аналитика гаджетов Apple Мин-Чи Куо.

Ожидается, что совершать звонки и отправлять сообщения в новых устройствах можно будет благодаря режиму спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО), отмечает РИА ФАН. Владельцы устройств будут оставаться на связи даже там, где нет 4G или 5G.

Как отметил Куо, для поддержки спутниковой связи в новых гаджетах используют модифицированную версию чипа Qualcomm X60. Аналитик считает, что в будущем связь через спутник появится в гарнитуре Apple AR, Apple Car и умных устройствах компании.

Ожидается, что смартфоны iPhone 13 поступят в продажу 17 сентября, сообщает Газета.ру. В линейке представят четыре новых устройства: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

