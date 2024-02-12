СМИ: Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone

Компания Apple выступила против права на ремонт своих гаджетов с помощью стороннего оборудования, сообщает издание 404 Media.

Представитель IT-гиганта Джон Перри объяснил, что это необходимо из соображений безопасности. Сегодня ремонт гаджетов в США разрешен только на официальном оборудовании компании.

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СМИ пишут, что установка неподлинных деталей в айфоны и планшеты компании также официально запрещена.

Ранее стало известно, что российские пользователи новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro могут столкнуться с проблемами при активации устройства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли.

Для этой процедуры потребуется аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США, что уже вызовет трудности. Другая проблема касается обслуживания. Так, в случае утраты пароля возобновить доступ к устройству можно только в официальных магазинах Apple Store, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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