СМИ: Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone
Компания Apple выступила против права на ремонт своих гаджетов с помощью стороннего оборудования, сообщает издание 404 Media.
Представитель IT-гиганта Джон Перри объяснил, что это необходимо из соображений безопасности. Сегодня ремонт гаджетов в США разрешен только на официальном оборудовании компании.
СМИ пишут, что установка неподлинных деталей в айфоны и планшеты компании также официально запрещена.
Ранее стало известно, что российские пользователи новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro могут столкнуться с проблемами при активации устройства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли.
Для этой процедуры потребуется аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США, что уже вызовет трудности. Другая проблема касается обслуживания. Так, в случае утраты пароля возобновить доступ к устройству можно только в официальных магазинах Apple Store, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru