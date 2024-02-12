СМИ: Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone

СМИ пишут, что установка неподлинных деталей в айфоны и планшеты компании также официально запрещена.

Ранее стало известно, что российские пользователи новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro могут столкнуться с проблемами при активации устройства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли.

Для этой процедуры потребуется аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США, что уже вызовет трудности. Другая проблема касается обслуживания. Так, в случае утраты пароля возобновить доступ к устройству можно только в официальных магазинах Apple Store, передает «Радиоточка НСН».

