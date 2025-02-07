СМИ: Apple на следующей неделе представит новый iPhone SE

Корпорация Apple представит на следующей неделе обновленную версию смартфона iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, компания не будет проводить презентацию смартфона и ограничится размещением релиза на сайте. Гаджет поступит в продажу в конце февраля.

Ожидается, что новая версия бюджетного устройства будет визуально похожа на iPhone 14. Модель оснащена чипом A18, технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence и лишена центральной кнопки «Домой».

Представитель Apple не стал комментировать информацию агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в 2025 году корпорация выпустит смартфон iPhone 17 Air без лотка для сим-карт, пишет RT.

