Sience: 90% средневековых рукописей о рыцарстве и героизме утрачены безвозвратно

Исследователи Катажина Анна Капитан и Даниэль Сойер из Оксфордского университета смогли определить весь объем созданной в средние века литературы в жанре повествовательного вымысла. Для этого они использовали экологическую концепцию «модели невидимых видов». Итоги исследований они опубликовали в статье для журнала Sience, перевод которой сделали в издании FBM.

По мнению ученых, историй, подобных легендам о Ланселоте и короле Артуре, было создано в десятки раз больше. Такой вывод позволило сделать использование «модели невидимых видов», с помощью которой исследованы записи о 3 648 копиях 799 произведений на голландском, французском, исландском, ирландском, английском и немецком языках.

Исследователи пришлю к заключению, что первоначально литературный пласт рыцарских романов и историй насчитывал более сорока тысяч копий. К сожалению, 90% литературных памятников этого периода утрачены навсегда.

