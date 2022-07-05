«Швабе» заключил соглашение со Сбербанком и Уральским Минэнерго

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех заключил трехстороннее соглашение по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Соответствующий документ был подписан в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

Сообщается, что соглашение подписали министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, заместитель гендиректора "Швабе" Сергей Дмитроченко и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Отмечается, что ключевыми направлениями в совместной работе станут привлечение инвестиций для отрасли ЖКХ региона, модернизация в части водоснабжения, а также реализация социально значимых проектов.

Замгендиректора холдинга "Швабе" Сергей Дмитроченко отметил, что целью сотрудничества является масштабная комплексная трансформация ЖКХ области.

"Наш Холдинг готов привнести в этот совместный проект весь имеющийся опыт, а также необходимые технологии и оборудование, в том числе производства предприятий оптико-электронной промышленности", - добавил он.

У компании есть опыт работы с инфраструктурными проектами по цифровизации различных отраслей городского хозяйства, в том числе по развитию сферы водоснабжения в рамках концепции "Цифровой водоканал".

