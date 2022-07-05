«Швабе» и «Левенгук» выпустят новые российские телескопы
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и компания «Левенгук» в ходе международной выставки «Иннопром-2022» заключили договор о сотрудничестве по созданию новых высококачественных телескопов российского производства.
Отмечается, что Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе», один из ведущих российских производителей оптических материалов и крупногабаритных астрономических зеркал с долей внутри страны в 98%, уже выпустил два новых телескопа Ньютона с высокими оптическими характеристиками, оснащенные зеркалом 130 миллиметров и сменным окуляром. Согласно договору, в ближайшее время эта продукция будет передана «Левенгук» для продажи.
Гендиректор ЛЗОС Александр Игнатов рассказал, что все оптические элементы для телескопов изготавливаются с дифракционным качеством, что позволяет отчетливо видеть даже тусклые туманности. Поэтому такой телескоп подходит как для начинающих астрономов, так и для продвинутых любителей звезд.
«В этом партнерском проекте мы обеспечиваем налаженную дистрибьюторскую сеть, давно специализирующуюся исключительно на оптике. Прямые поставки от производителя в больших объемах помогут предоставить выгодные условия для конечного покупателя», - добавил генеральный директор компании «Левенгук» Антон Епифанов.
«Левенгук» - крупнейший дистрибьютор оптической техники в РФ и странах СНГ. Сейчас это единственная компания в России, производящая образовательный контент и аксессуары для любительской астрономии и микроскопии.
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