Сергунина: «Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-конференцию по промышленной робототехнике

Международная онлайн-конференция «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике» пройдет 3 декабря в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стать участниками онлайн-конференции могут школьники, студенты и их родители, педагоги школ, колледжей и вузов, специалисты в сфере образования и подбора кадров. Конференция пройдет с 11:00 до 16:00, зарегистрироваться для участия можно на портале «Технограда».

«Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас. Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участникам конференции представят российские и международные образовательные практики в области промышленной робототехники, национальные программы в сфере цифрового обучения. Кроме того, спикеры обсудят со слушателями технологии индустрии 4.0, предполагающей новый подход к производству на основе внедрения современных IТ-решений, автоматизации бизнес-процессов, развития искусственного интеллекта.

В ходе мероприятия представители высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, технопарков и инженерных школ расскажут о мировом рынке промышленной робототехники, потенциале его роста и влиянии на общество. В числе выступающих также победители международных конкурсов по промышленной робототехнике, иностранные представители индустрии и специалисты «Технограда». Трансляция конференции будет доступна на YouTube-канале «Технограда».

