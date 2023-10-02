РЖД: запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года

Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года, сообщает РИА Новости со ссылкой генерального директора РЖД Олега Белозерова.

ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа

По его словам, стоит задача максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта.

Ранее замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что завершить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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