Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б»
«Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.
«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», — поясни он в интервью ТАСС.
По словам Зеленого, есть возможность создать лишь одну «Луну-27», которую намерены направить на Северный полюс естественного спутника Земли. В случае создание двух аппаратов их запуск будет произведен с промежутком в 6-9 месяцев.
Первый этап российской лунной программы, утвержденной в 2018 году, предусматривает исследование спутника Земли автоматическими станциями. В августе 2023 года «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России, однако аппарат столкнулся с Луной. После крушения лунную миссию не прерывали. «Роскосмос» сообщал о возможности повторения миссии на Южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.
Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил «Радиоточке НСН», что географическое положение России делает Северный полюс Луны более удобным для космических исследований — России удобнее держать связь с находящимися на нем космическими аппаратами.
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