«Ростелеком» предложил запретить доступ к публичным DNS-серверам Google

Компания «Ростелеком» предложила запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо «Ростелекома», предположительно отправленное макрорегиональным филиалам компании.

Отмечается, что запрет необходим для организации устойчивого доступа к интернету и ограничения использования запрещенных ресурсов. Вместо запрещенных DNS-серверов Google и Cloudflare «Ростелеком» предлагает использовать собственные серверы либо IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Компания считает, что таким образом все сети будут приведены к единому стандарту. Однако ряд экспертов полагают, что «Ростелеком» пытается подготовиться к возможной блокировке DNS-серверов Google и Cloudflare, пишет Газета.ру. Ее последствием может стать отказ многих систем, в том числе операционной системы Android.

