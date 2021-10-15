Россиян накормят съедобными бактериями
К 2023 в России планируется создать лабораторию по разведению съедобных бактерий и микроорганизмов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного.
Предполагается, что так называемые съедобные бактерии помогут укрепить здоровье и улучшить психоэмоциональное состояние человека. Эксперты утверждают, что с их помощью можно поддерживать нужный кислотный баланс в организме, что положительно сказывается на самочувствии человека.
Чарный отметил, что на проект нужно порядка 200 миллионов рублей. Первый подобный научный центр появится в Вологодской области. Всего планируется построить 10 таких центров.
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