Россиян накормят съедобными бактериями

К 2023 в России планируется создать лабораторию по разведению съедобных бактерий и микроорганизмов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного.

Предполагается, что так называемые съедобные бактерии помогут укрепить здоровье и улучшить психоэмоциональное состояние человека. Эксперты утверждают, что с их помощью можно поддерживать нужный кислотный баланс в организме, что положительно сказывается на самочувствии человека.

Чарный отметил, что на проект нужно порядка 200 миллионов рублей. Первый подобный научный центр появится в Вологодской области. Всего планируется построить 10 таких центров.

