Российское медицинское приборостроение делает шаг в развитии
Холдинг «Швабе» займётся развитием новых медицинских проектов, созданием программно-аппаратных комплексов и приборов. «Швабе» и Научно-производственная компания «СМАРТЕХ» договорились о разработке и внедрении перспективных технологий и продуктов для медицинской отрасли в рамках форума БИОТЕХМЕД.
Документ подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко и генеральный директор «СМАРТЕХ» Олег Беккера.
Говоря о сути предстоящей совместной работы Дмитроченко отметил, что работа «Швабе» будет сосредоточена на создании передовых изделий и их внедрении во врачебную практику.
«В рамках нового сотрудничества рассчитываем усилить свои компетенции и в ближайшей перспективе вывести на рынок новые высокотехнологичные отечественные продукты», – сказал Дмитроченко.
Согласно соглашению, стороны уделят особое внимание локализации компонентной базы и созданию на ее основе современных медицинских решений и комплексных продуктов. В частности партнеры планируют разработать программно-аппаратные комплексы и перспективные технологии.
«В рамках нового партнерства объединим свой опыт с компетенциями «Швабе» и сосредоточимся на развитии отечественного медицинского приборостроения», – отметил глава «СМАРТЕХ» Олег Беккера.
В рамках форума БИОТЕХМЕД представители холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, участвуют в деловой программе, обсуждают актуальные вопросы в сфере здравоохранения и развития медицинской промышленности.
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