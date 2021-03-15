Российский поисковик будут предустанавливать на гаджеты с 1 июля

Производители гаджетов должны будут с 1 июля 2021 года по умолчанию предустанавливать в загруженный браузер отечественный поисковик, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

В ведомстве не уточнили, какой именно поисковик будет устанавливаться на гаджеты, пояснив, что определять его будет правительство РФ.

В Минцифры напомнили, что, согласно постановлению кабмина, российские программы должны предварительно устанавливаться на продающиеся в России смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры, произведённые после 1 апреля 2021 года.

Также в министерстве добавили, что предустановка отечественных программ является частью стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов, и позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции.

Ранее в Минцифры сформировали перечень рекомендованного для предустановки на продаваемые в России устройства российского ПО, сообщает RT. Всего в список вошло около 30 приложений, в том числе браузеры, поисковые и навигационные системы, облачные сервисы, приложение портала госуслуг и платёжной системы «Мир».

