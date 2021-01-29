Российский космонавт раскрыл детали съемок фильма на борту МКС
Съемки документальной ленты «Исследователи космоса. Опыт МКС» в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли космонавтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова.
Сериал снимает «Роскосмос» совместно с канадской компанией Felix Paul Studios. В российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на станции, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов.
Для съемок задействованы камеры, работающие в формате «360 градусов».
Как сообщил Кудь-Сверчков, за прошедшие съемочные дни отснято проведение трех экспериментов и сюжет о 3D-биопринтере, благодаря которому можно будет выращивать человеческие органы и ткани или, например, мясо для пищи.
Как отметил космонавт, в отличие от Земли, на МКС можно поставить камеру на потолок и она не будет мешать передвижениям экипажа. Еще одна особенность съемок в космосе - возможность сделать только один дубль из-за напряженного графика работы космонавтов.
Съемки планируется продолжать в течение первого квартала текущего года.
Как сообщалось, ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, который длился с 2018 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос
Кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Всего в отряде состоит 30 действующих космонавтов. Перед участием в космических миссиях им предстоит пройти еще два года общекосмической подготовки.
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